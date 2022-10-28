Еврокомиссар предупредил Маска, что в ЕС Twitter будет работать в рамках местных законов

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил предпринимателю Илону Маску, что в Евросоюзе соцсеть Twitter будет работать в соответствии с местными законами. Так Бретон отреагировал на комментарий Маска о покупке компании Twitter, в котором он заявил, что теперь "птица на свободе", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На логотипе платформы изображена птица. Само название соцсети происходит от английского глагола to tweet ("щебетать").

"В Европе птица будет летать по нашим правилам", - написал Бретон в своем Twitter в пятницу.

Еврокомиссар сопроводил публикацию хэштегом DSA - этой аббревиатурой обозначается европейский Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Закон устанавливает новые правила ответственности платформ в сфере борьбы с незаконным и вредоносным контентом и призван заставить компании уделять больше внимания жалобам пользователей и внимательнее реагировать на их обращения.

Бретон также напомнил, что еще в мае в ходе личной встречи разъяснил Маску суть закона. Тогда предприниматель заявил, что "согласен со всем сказанным".