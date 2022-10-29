Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В ЕС назвали историческим соглашение между Ливаном и Израилем по морской границе

Европа Материалы 29 октября 2022 00:46 (UTC +04:00)
В ЕС назвали историческим соглашение между Ливаном и Израилем по морской границе

Читайте Trend в

Европейский союз приветствует подписание соглашения о делимитации морской границы между Ливаном и Израилем, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это историческое соглашение будет способствовать стабильности и процветанию двух соседей, а также региона в целом. ЕС призывает стороны продолжать конструктивное взаимодействие", - говорится в коммюнике.

В документе содержится "высокая оценка роли США в содействии переговорам".

"ЕС готов продолжать развивать партнерские отношения как с Израилем, так и с Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на благо всех", - отметил представитель ЕВС.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости