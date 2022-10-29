В Чехии прошли антиправительственные акции протеста

В Праге прошла многотысячная акция протеста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщило в пятницу издание Prague Morning.

Протестующие требовали отставки правительства и переговоров с Россией по поставкам газа.

Кроме того, митингующие призвали к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза. «Это новое национальное возрождение, и его цель — сделать Чешскую Республику независимой», — сказал организатор мероприятия Ладислав Врабель.

Подобный митинг, но меньшего масштаба, прошел в городе Брно.