В Европу направляется еще одна американская авианосная группа

Американская авианосная ударная группа во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье британское военное издание Navy Lookout.

Авианосец, на борту которого базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C, зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. В походе его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

По данным Пентагона, в настоящее время в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush.

Корабельная группировка действует вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.