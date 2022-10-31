Франция призвала Россию продлить срок зерновой сделки после 19 ноября

МИД Франции призывает Россию продлить срок действия зерновой сделки, который истекает 19 ноября. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель внешнеполитического ведомства республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это соглашение позволяет экспортировать украинское зерно по Черному морю, - сказал дипломат. - Поэтому Франция призывает Россию, приостановившую участие в его реализации, пересмотреть свое решение и продлить выполнение договоренностей после истечения срока их действия 19 ноября". Как заверил представитель МИД, Евросоюз продолжает свою программу "коридоров солидарности, позволяющих экспортировать украинского зерно наземным путем".

Франция намерена организовать международную конференцию по вопросам помощи Украине 13 декабря. По словам дипломата, ее целью является "проработка конкретных и неотложных шагов для поддержки украинского населения".