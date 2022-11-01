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На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Европа Материалы 1 ноября 2022 03:54 (UTC +04:00)
На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в понедельник вечером у берегов Калабрии. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 286 км. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Толчки ощущали также жители Кампании и Базиликаты.

Департамент гражданской защиты информировал в Twitter, что первые проверки "разрушений не выявили". Как сообщили оперативные службы, "на данный момент запросов о помощи [со стороны граждан] не поступало".

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