На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в понедельник вечером у берегов Калабрии. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг залегал на глубине 286 км. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Толчки ощущали также жители Кампании и Базиликаты.

Департамент гражданской защиты информировал в Twitter, что первые проверки "разрушений не выявили". Как сообщили оперативные службы, "на данный момент запросов о помощи [со стороны граждан] не поступало".