Глава Минздрава ФРГ заявил о выделении до €8 млрд помощи больницам из-за инфляции

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах пообещал больницам помощь на сумму до €8 млрд в условиях высокого уровня инфляции и серьезных затрат на электроэнергию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это будет работать таким образом, что мы выделим деньги из фонда экономической стабилизации - до €8 млрд", - заявил Лаутербах во вторник вечером в эфире телеканала ZDF. При этом он заверил, что "ни у одной больницы не будет проблем из-за того, что она не может справиться с инфляцией, не сможет платить за электричество или за газ". По словам министра, больницы также будут защищены посредством объявленного властями ограничения цен на газ и электроэнергию, "но не только".

"Таким образом, мы гарантируем, что больницы не столкнутся с проблемами с ликвидностью из-за инфляции, цен на электроэнергию и газ", - подчеркнул глава Минздрава ФРГ. Однако более подробно о том, как конкретно будет выглядеть финансовая помощь, он не сообщил. Окончательное решение, как указал Лаутербах, должно быть принято в среду.

В фонд экономической стабилизации было вложено до €200 млрд. Это механизм, который призван смягчить последствия высоких цен на энергоносители для потребителей и компаний. За счет него будет финансироваться запланированное ограничение цен на газ. Лаутербах заметил, что провел плодотворные консультации с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером и министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком. "Мы просто поставили перед собой цель: в этом энергетическом кризисе ни одна больница не пострадает настолько, чтобы возникла проблема", - заключил он.