В голландском аэропорту Схипхол задержали более 100 экологических активистов

Голландская полиция задержала не менее 100 экологических активистов, прорвавшихся на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, активисты из организаций Greenpeace и Extinction Rebellion прорвались через забор и расселись под частными самолетами, препятствуя их взлету. Некоторые участники акции приковали себя цепями к самолетам. Другие начали кататься по взлетно-посадочной полосе на велосипедах.

В общей сложности в протесте принимают участие не менее 500 человек. Полиция уже задержала не менее 100 активистов, однако акция пока продолжается. На месте находится большое число сотрудников правоохранительных органов, которые задерживают всех, кто отказывается покидать взлетно-посадочную полосу добровольно.

"Это не имеет ничего общего с демонстрацией, - заявила мэр муниципалитета Харлеммермер, к которому относится Схипхол, Марианна Схурманс. - Подобные акции запрещены, опасны и наказуемы".