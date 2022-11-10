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Во Франции разрешили судну Ocean Viking пришвартоваться в порту Тулона

Европа Материалы 10 ноября 2022 16:52 (UTC +04:00)
Во Франции разрешили судну Ocean Viking пришвартоваться в порту Тулона

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Власти Франции разрешили судну Ocean Viking с нелегальными мигрантами, спасенными в водах Средиземного моря, пришвартоваться в порту южного города Тулон. Об этом сообщил в четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен на брифинге по итогам заседания Совета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, судно прибудет во французский порт в пятницу утром. Дарманен отметил, что "будут приняты все меры для оказания медицинской помощи пассажирам судна".

В конце октября зафрахтованное французской неправительственной организацией SOS Mediterranee судно спасло в общей сложности 234 нелегальных мигранта в водах Средиземного моря, однако не получило одобрение на заход в итальянские порты, после чего запросило поддержку Франции и Греции.

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