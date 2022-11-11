Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует цену на нефть Brent в $102 за баррель в 2022 году и $85 в 2023 году и рассчитывает, что к 2024 году цена еще больше снизится до $78.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу осеннем экономическом прогнозе ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прогноз остается крайне неопределенным, ввиду фундаментальных изменений в системе спроса и предложения. Усиление доллара и снижение спроса давят на цены на нефть, однако предложение также может существенно сократиться в результате сделки ОПЕК+, которая с ноября анонсировала снижение производства", - говорится в документе.