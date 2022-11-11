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В ЕК заявили, что Евросоюз входит в рецессию

Европа Материалы 11 ноября 2022 15:15 (UTC +04:00)
В ЕК заявили, что Евросоюз входит в рецессию

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Евросоюз, зона евро и основные европейские страны входят в рецессию а четвертом квартале 2022 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в пятницу осеннем прогнозе Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию", - заявил он.

В целом на 2023 год Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП в ЕС и зоне евро до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе. Уровень инфляции ожидается рекордным: Еврокомиссия повысила прогноз по зоне евро на 2022 год до рекордных 8,5% и до 6,1% на 2023 год, весной прогнозировала 6,1% на 2022-й и 2,7% на 2023-й соответственно. По 27 странам ЕС инфляция в 2022 году составит 9,3%.

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