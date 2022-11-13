Глава МИД Франции заявила, что Европе следует искать большей автономии от США

Европе нужно добиться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов. Такое мнение озвучила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии", - отметила Колонна, добавив, что "это не означает большего дистанцирования от США".

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, министр выразила мнение, что республиканцы "продемонстрировали не столь выдающиеся результаты, как ожидалось". Вместе с тем она заявила, что рано делать окончательные выводы, пока не везде подведены итоги голосования.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. Однако подсчет голосов пока продолжается, республиканцы до сих пор не набрали большинства даже в Палате представителей. Скорее всего, им удастся сделать это в ближайшие дни. Судьба Сената будет решаться 6 декабря во втором туре выборов в Джорджии.