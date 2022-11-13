Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Глава МВД ФРГ заявила о планах ввести в стране лимит на оплату наличными в €10 тыс.

Европа Материалы 13 ноября 2022 23:34 (UTC +04:00)
Глава МВД ФРГ заявила о планах ввести в стране лимит на оплату наличными в €10 тыс.

Читайте Trend в

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер намерена добиться на законодательном уровне введения в Германии лимита на оплату наличными в €10 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оплата украшений или часов за €30 тыс. наличными скоро останется в прошлом", - сказала глава МВД в воскресенье газете Bild am Sonntag. "Я прилагаю усилия для введения общего лимита в €10 тыс. на оплату наличными. Это снизит опасность сокрытия уголовными преступниками своих активов", - сказала Фезер.

Министр отметила, что намерена достигнуть регулирования на европейском уровне, если же этого не получится - на национальном. Цель нововведения - нанести удар по криминальным структурам и лишить их доходов, добытых преступным путем.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости