Глава ЕК сообщила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России

Европейский союз (ЕС) готов попытаться ввести потолок цен на российскую нефть, сообщество подготовило все необходимые для этого политические инструменты. Об этом в понедельник сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подготовили все необходимые инструменты [для введения потолка цен на нефть из РФ] в ЕС. Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран", - приводит ее слова агентство. Конкретные параметры стоимостных ограничений пока не согласованы, уточнила фон дер Ляйен.