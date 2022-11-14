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Глава ЕК сообщила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России

Европа Материалы 14 ноября 2022 16:22 (UTC +04:00)
Глава ЕК сообщила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России

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Европейский союз (ЕС) готов попытаться ввести потолок цен на российскую нефть, сообщество подготовило все необходимые для этого политические инструменты. Об этом в понедельник сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы подготовили все необходимые инструменты [для введения потолка цен на нефть из РФ] в ЕС. Очень важно не только лишить Россию доходных поступлений, но и обеспечить приемлемый уровень цен для наиболее уязвимых стран", - приводит ее слова агентство. Конкретные параметры стоимостных ограничений пока не согласованы, уточнила фон дер Ляйен.

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