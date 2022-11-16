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Президент Польши обсудил взрывы на востоке страны с генсеком НАТО

Европа Материалы 16 ноября 2022 01:34 (UTC +04:00)
Президент Польши обсудил взрывы на востоке страны с генсеком НАТО

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Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом взрывы на востоке страны и возможность использования 4-й статьи договора альянса о консультациях. Об этом заявил во вторник глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера по итогам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны Польши, посвященного случившемуся, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с серьезной ситуацией, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генсеком НАТО. Мы проверяем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа", - сказал он.

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