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Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента с падением ракет

Европа Материалы 16 ноября 2022 05:43 (UTC +04:00)
Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента с падением ракет

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава пригласила участвовать в расследовании инцидента с падением ракет на востоке страны международных экспертов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Он отметил, что вместе с экспертами и следователями польские власти выясняют причины ЧП.

"Мы попросили о поддержке союзников, с которыми мы находимся в постоянном контакте", — добавил Моравецкий.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

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