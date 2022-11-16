Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента с падением ракет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава пригласила участвовать в расследовании инцидента с падением ракет на востоке страны международных экспертов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Он отметил, что вместе с экспертами и следователями польские власти выясняют причины ЧП.

"Мы попросили о поддержке союзников, с которыми мы находимся в постоянном контакте", — добавил Моравецкий.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.