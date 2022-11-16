Лидеры стран G7 и НАТО заявили о готовности поддержать Польшу в расследовании взрывов

Лидеры стран "Группы семи" и НАТО заявили, что готовы оказать Польше всеобъемлющую поддержку в расследовании падения ракеты в селе на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду по итогам их встречи на острове Бали в связи с инцидентом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили взрыв [ракеты], произошедший на востоке Польши недалеко от границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Мы договорились находиться в тесном контакте, чтобы определить следующие шаги, которые необходимо предпринять в ходе расследования", - говорится в документе.

Лидеры также выразили соболезнования семьям погибших.

В переговорах принимали участие президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.