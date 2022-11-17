Во Франции на торги выставят мебель, принадлежавшую королеве Марии-Антуанетте

Комод в китайском стиле и стул, принадлежавшие французской королеве Марии-Антуанетте (1755-1793), будут выставлены 22 ноября на аукционе Christie's в Париже. Об этом сообщила в четверг вещательная корпорация ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Комод, который эксперты оценивают в €1,2 млн ($1,22 млн), был изготовлен для Марии-Антуанетты в 1770 году, когда она только приехала во Францию и готовилась к свадьбе с будущим королем Людовиком XVI (правил в 1774-1792). Стул, за который представители аукциона надеются выручить до €200 тыс. ($207 тыс.), стал последним предметом мебели, заказанным королевой перед свержением ее супруга в 1792 году.

"Такого рода предметы, даже не связанные с королевскими династиями, всегда ценились очень высоко", - отметил вице-президент французского отделения Christie's Симон де Монико.

Мария-Антуанетта - дочь императора Священной Римской Империи Франца I Лотарингского и супруга короля Франции Людовика XVI, свергнутого в ходе Великой Французской революции (1789-1799). В октябре 1793 года она была казнена вслед за своим супругом, обезглавленным несколькими месяцами ранее.