В Италии заявили, что ЕК представит окончательный проект потолка цен на газ 24 ноября

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект документа, включающий механизм введения динамического потолка цен на природный газ (ПГ). Окончательный вариант будет представлен на саммите ЕС 24 ноября, сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в интервью, опубликованном в субботу в газете La Stampa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Италия в целом "положительно оценивает" это предложение. "Пока мы имеем неформальный проект ЕК, в котором вводится динамический потолок цен. 24 ноября на Европейском совете будет представлен окончательный текст, и мы посмотрим на детали. Вероятно, что-то можно улучшить, но в целом наши запросы учитываются", - сказал министр. По его словам, таким образом можно противодействовать рыночным спекуляциям и сдерживать рост цен на энергоносители для частных компаний и домохозяйств.

Пикетто-Фратин заверил, что плавучий регазификатор будет установлен у берегов Пьомбино, несмотря на возражения местных властей, с гарантией срока эксплуатации не более трех лет. Правительство Италии будет продолжать взаимодействовать с властями регионов в целях наращивания внутреннего производства газа. По словам министра, он лично не возражает против использования атомной энергетики, но решение на этот счет должны принимать парламент следующего созыва и правительство.

Италия отказалась от атомной энергетики по итогам двух референдумов.