Times: Великобритания продолжает закупки нефти из России

Великобритания по-прежнему осуществляет закупки российской нефти, несмотря на утверждения британских властей о прекращении поставок из РФ. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам издания, с конца февраля в британские порты прибыло 39 танкеров с российской нефтью стоимостью свыше £200 млн ($238 млн), однако эти поставки не были классифицированы как российские. В частности, в июне и июле поставки нефти из РФ в Соединенное Королевство оценивались в £80 млн ($95 млн), при этом в официальной отчетности указывается, что Великобритания вообще не покупала нефть у России в рассматриваемый период.

Согласно газете, поставки де-факто российской нефти в британской документации проходили как европейские, поскольку перевозимый из одного из портов России (например, Туапсе или Новороссийска) груз перегружался с одного судна на другое в одной из стран Евросоюза (например, Греции, Германии или Нидерландах), а затем уже попадал в Соединенное Королевство. The Sunday Times подчеркнула, что подобная схема не нарушает действующие морское законодательство: в Великобритании компании должны указывать страну отправки нефти, а не ее производителя.

Всего же с марта общий объем поставленной российской нефти в Великобританию оценивается в £778 млн ($925 млн). Весной Квази Квартенг, занимавший должность министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства, сообщил, что страна откажется импортировать нефть и нефтепродукты из РФ к концу 2022 года.