Планы Лондона по конкуренции в сфере аудита обойдутся компаниям Британии в $1,2 млрд

Планы британских властей по "снижению влияния большой четверки аудиторских фирм" обойдутся крупнейшим компаниям Соединенного Королевства в £1 млрд (около $1,2 млрд) в ближайшее десятилетие. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times (FT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно предложению правительства, компании, входящие в индекс Лондонской фондовой биржи (ЛФБ) FTSE 350, аудитом которых занимается "большая четверка" - Ernst & Young (EY, KPMG, Deloitte и PricewaterhouseCoopers (PwC), обязаны также пользоваться услугами более мелких фирм. Причем конкурентам должно отводиться до 30% проверок. Подобная политика направлена на "увеличение числа игроков в верхнем сегменте рынка аудита и минимизацию сбоев в случае краха одной из фирм большой четверки".

Ожидается, что совместные аудиторские проверки приведут к повышению гонораров и дублированию работы, что и вызовет увеличение затрат. Расходы в основном понесут порядка 150 корпораций, имеющих дочерние фирмы, проверкой которых и должны будут заниматься более мелкие аудиторские компании.

Компании Deloitte, EY и PwC уже выступили против введения подобной меры, а KPMG поставила под сомнение возможность ее практического применения. Крупнейшие конкуренты четверки также дали понять, что участие в большом количестве совместных аудитов не соответствует их интересам, информирует газета.

В настоящее время услугами большой четверки прежде всего пользуются 99 компаний, входящих в ведущий индекс ЛФБ FTSE 100.