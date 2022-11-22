Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант, поставленный около полугода назад, сообщило издание The Telegraph, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость каждой ракеты составляет около 175 тыс. фунтов стерлингов. Благодаря лазерному наведению, обеспечивающему высокую точность, эти ракеты ограничивают вероятность сопутствующего ущерба и поэтому могут быть использованы в населенных пунктах, пишет газета.

The Telegraph напоминает, что британский премьер Риши Сунак в ходе недавнего посещения Киева обещал Украине еще один пакет военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.