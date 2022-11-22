Власти Италии выделят €21 млрд на поддержку семей и фирм в связи с энергокризисом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони представила во вторник решения Совета министров по бюджету на следующий год. В частности, в проекте содержится положение о выделении около €21 млрд на поддержку компаний и семей в условиях резкого роста цен на энергоносители, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из бюджета, рассчитанного на €35 млрд, примерно €21 млрд направлено на меры по поддержке на фоне роста цен на энергоносители", - сказала премьер на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал Rai News 24.

Как указала Мелони, одобренные днем ранее Совмином меры направлены в первую очередь на экономический "рост и социальную справедливость", на "обеспечение безопасности производственной структуры", а также поддержание семей. Особое внимание уделяется "семьям с самым низким доходом и самым уязвимым категориям", отметила она.

Бюджет должен быть одобрен в парламенте до конца года.