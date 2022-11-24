Франция, Германия и Италия займутся совместной разработкой ракет-носителей

Правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание SpaceNews.

Согласно заявлениям сторон, указанное соглашение повысит конкурентоспособность европейских средств выведения полезной нагрузки в космос, а также обеспечит независимый доступ в космос Евросоюза.

В рамках заключенного соглашения планируется к июню 2024 года создать новую структуру, в рамках которой будет осуществляться государственное финансирование разработки ракет Ariane 6 и Vega C, благодаря чему заработает «механизм, стимулирующий снижение затрат», с финансированием, «соразмерным коммерчески приемлемым рискам», и способностью достигать целевых цен.

Соглашение также предусматривает разработку несколькими европейскими компаниями ракет легкого класса, которые впоследствии будут конкурировать за миссии Европейского космического агентства (ЕКА).

По оценке SpaceNews, указанное соглашение в краткосрочной перспективе обеспечит финансирование работ по Ariane 6 и Vega C, а в долгосрочной — по созданию новых ракет.