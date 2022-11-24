Британские компании выступили против отказа от законов ЕС в 2023 году

Группа британских компаний и организаций направила правительству страны письмо с просьбой отказаться от исключения ряда европейских актов из свода законов Великобритании в 2023 году. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению авторов обращения, поспешный отказ от европейских законов "вызовет путаницу и беспорядок". Представители более тысячи британских компаний, а также юридических, экологических и других общественных организаций считают, что подобный шаг создаст еще большую неопределенность в кризисный период, когда фирмы борются с инфляцией и ростом цен на электроэнергию.

Согласно законопроекту, предложенному правительством, европейские акты, не пересмотренные британскими властями до конца 2023 года, будут автоматически исключены из британского свода законов. Мера может коснуться более 4 тыс. европейских законов, которые были перенесены в британское законодательство во время Brexit с целью сохранения преемственности правовых и нормативных актов, уточняет издание. Эти законы затрагивают целый ряд сфер - от выплаты отпускных до маркировки сельскохозяйственной продукции.

Генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов Фрэнсис О'Грейди заявила, что принятие законопроекта "приведет к хаосу". "Он был принят в спешке, без консультаций и оценки потенциальных последствий для работников, предприятий, потребителей и окружающей среды, поэтому должен быть отозван во избежание долгосрочного ущерба", - подчеркнула она.

Комментируя ситуацию, представитель британских властей, имя которого не называется, отметил, что законопроект поможет Соединенному Королевству "воспользоваться всеми преимуществами Brexit". "Он обеспечит соответствие нашего законодательства реальным потребностям страны", - приводит его слова газета.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы.