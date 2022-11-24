Италия считает предложенный ЕК потолок цен на газ в €275 слишком высоким

Предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ на уровне €275 является слишком высоким, а способ его применения неубедителен. Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в опубликованном в четверг интервью в газете La Repubblica, указав, что начинающееся заседание профильных министров в Брюсселе не принесет решение, которое придется отложить до декабрьского саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Потолок цен есть, но он слишком высокий (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м), настолько, что он может стать стимулом для спекуляций и подталкивать к росту цены (сейчас в два раза меньше) вместо того, чтобы его тормозить. И потом не убеждает способ его применения (указанная цена на протяжении более двух недель). По первым оценкам, условия для активизации этот механизма никогда не наступят", - сказал министр.

Он также указал, что для окончательного избавления от зависимости от поставок российского газа двух дополнительных регазификаторов, которые устанавливаются у Пьомбино (Тирренское побережье) и Равенны (Адриатика), будет недостаточно. "Нам понадобятся еще три или четыре, как наземных, так и плавучих", - сказал он, отметив, что их использование - экстренная мера, тогда как необходимо наращивать мощности имеющихся газопроводов, а также внутреннее производство, расширяя бурение в 12-мильной зоне прибрежных вод.

Однако конечной целью правительства является достижение нулевых выбросов к 2050 году, что предполагает полный переход на возобновляемые источники энергии. "Их развитие потребует 10-15 лет, в течение которых могут служит регазификаторы и внутренняя добыча", - считает министр.