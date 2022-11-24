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Во Франции началось расследование финансирования избирательной кампании Макрона

Европа Материалы 24 ноября 2022 21:37 (UTC +04:00)
Во Франции началось расследование финансирования избирательной кампании Макрона

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Расследование в связи с подозрением о возможном нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах 2017 года начато во Франции. Об этом сообщила в четверг газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Национальная финансовая прокуратура страны инициировала в ноябре предварительное расследование, которое было поручено проводить трем следственным судьям. Один из них - Серж Турнер, который в 2017 году предъявлял обвинения экс-премьер-министру страны Франсуа Фийону. Из-за расследования Фийон снялся с предвыборной гонки, хотя, по данным соцопросов, имел шансы опередить Макрона.

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