В Италии в результате схода оползня погиб один человек

Как минимум один человек погиб, 10 считаются пропавшими без вести в результате схода оползня на итальянском острове Искья. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу префект Неаполя Клаудио Паломба.

"В настоящее время подтверждена смерть женщины. Около десяти человек считаются пропавшими без вести", - приводит его слова телеканал Sky TG24.

В субботу на острове прошли сильные ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Как минимум 10 зданий обрушились. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что порядка 200 человек были эвакуированы. Он назвал ситуацию очень серьезной. По его словам, погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.

При этом ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини сообщил, что погибли как минимум восемь человек. В субботу итальянские власти объявили оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности из-за сильных дождей и гроз в четырех областях: Кампании, Лацио, Молизе и на Сицилии. Еще в 11 регионах объявлен желтый уровень.