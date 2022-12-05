Германия выделит $10,5 млрд на закупку 35 истребителей F-35

Германия направит €10 млрд ($10,5 млрд) на приобретение 35 американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, ознакомившееся с соответствующим правительственным документом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из него следует, что поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год, деньги на них будут выделены из специального фонда для укрепления Вооруженных сил Германии объемом €100 млрд. По сведениям агентства, Берлин также получит "ракеты класса "воздух - земля" и наземную инфраструктуру".