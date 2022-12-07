Проверки на границе Чехии со Словакией продлятся в декабре

Правительство Чехии приняло в среду решение продлить на 14 дней действующие до 12 декабря временные проверки на наземных границах со Словакией, восстановленные 29 сентября из-за резкого увеличения числа нелегальных беженцев с Ближнего Востока. Об этом сообщило информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Восстановление проверок на границе со Словакией стало мерой в борьбе с нелегальными беженцами, пытающимися проникнуть транзитом через чешскую территорию в страны Западной Европы. Такие проверки, согласно правилам Шенгенского соглашения на внутренних границах входящих в него государств, могут действовать максимум полгода. В этом случае, как отметило агентство, до конца марта.