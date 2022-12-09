Британский регулятор оштрафовал "дочку" банка Santander на $132 млн

Надзорный орган Великобритании оштрафовал дочернюю компанию крупнейшей финансово-кредитной группы Испании Santander на £107,8 млн ($132 млн) за просчеты в контроле за финансовыми потоками. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (The Financial Conduct Authority, FCA) "оштрафовало Santander UK Plc после обнаружения серьезных и систематических недочетов в механизме противодействия легализации денег, полученных преступным путем", отмечается в сообщении.

С 31 декабря 2012 года по 18 октября 2017 года подобные просчеты "негативно сказывались" на управлении счетами более чем 560 тыс. бизнес-клиентов. По словам представителя ведомства Марка Стюарда, это "привело к возникновению серьезных рисков, связанных с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями".

Santander, в свою очередь, заявил, что "очень сожалеет" о произошедшем, и уже принял меры для исправления дел.