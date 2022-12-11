Полиция пресекла беспорядки в Париже после выхода Морокко в полуфинал ЧМ по футболу

Парижская полиция в субботу пресекла беспорядки на Елисейских Полях после победы сборной Марокко над Португалией и выхода в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Болельщики сборной Марокко, которых собралось несколько десятков в центре Парижа, выпустили в направлении полицейских несколько фейерверков. Правоохранители в защитной экипировке применили гранаты со слезоточивым газом и начали задерживать фанатов.

Марокканцы обыграли сборную Португалии в матче 1/4 финала. Встреча закончилась со счетом 1:0.