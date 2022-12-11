Число погибших после взрыва в жилом доме на острове Джерси выросло до пяти

Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на острове Джерси увеличилось до 5, еще около 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье полицией расположенного в проливе Ла-Манш островного владения британской короны.

"Число погибших в результате взрыва жителей острова теперь составляет пять человек", - заявили представители правоохранительных органов.

Ранее в воскресенье начальник полиции Джерси Робин Смит сообщил, что поисково-спасательная операция на месте взрыва завершена и шансов найти пропавших живыми больше нет.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, ​​​​​​всего в доме были зарегистрированы девять жильцов, однако точной информации о том, сколько именно людей находилось в здании в момент взрыва, пока нет. Согласно оценкам полиции, в результате взрыва могли погибнуть 15 человек, но на извлечение всех тел из-под завалов могут уйти недели.

Взрыв в многоквартирном трехэтажном доме, в результате которого здание было полностью разрушено, произошел в ночь на субботу. Как сообщил начальник пожарной службы Джерси Пол Браун, накануне трагедии жильцы вызывали пожарных и жаловались на запах газа. После этого, по словам Брауна, была проведена проверка, результатов которой он не привел.