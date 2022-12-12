Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента

Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре, приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.