В Чехии сообщили о согласовании послами ЕС пакета помощи Украине в размере €18 млрд

Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%. Венгрии также разрешили использовать средства из фондов Евросоюза в размере €5,8 млрд, если Будапешт выполнит 27 предварительных условий, сообщило председательство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Послы ЕС в целом согласовали пакет [финансовой] помощи Украине в размере €18 млрд, минимальный налог для крупных корпораций в размере 15%, утверждение плана Венгрии по восстановлению и устойчивости и соглашение об условиях", - говорится в сообщении.