Инфляция в Германии в ноябре замедлилась и составила 10% в годовом исчислении

Темпы инфляции в Германии в ноябре немного замедлились и составили 10% в годовом исчислении. Такие окончательные данные опубликовало во вторник Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с октябрем 2022 года потребительские цены снизились на 0,5%.

В статистическом ведомстве обращают внимание, что после начала боевых действий на территории Украины больше всего выросли цены на энергоносители, что оказало существенное влияние на общий уровень инфляции в ФРГ.