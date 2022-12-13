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Инфляция в Германии в ноябре замедлилась и составила 10% в годовом исчислении

Европа Материалы 13 декабря 2022 11:37 (UTC +04:00)
Инфляция в Германии в ноябре замедлилась и составила 10% в годовом исчислении

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Темпы инфляции в Германии в ноябре немного замедлились и составили 10% в годовом исчислении. Такие окончательные данные опубликовало во вторник Федеральное статистическое ведомство ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с октябрем 2022 года потребительские цены снизились на 0,5%.

В статистическом ведомстве обращают внимание, что после начала боевых действий на территории Украины больше всего выросли цены на энергоносители, что оказало существенное влияние на общий уровень инфляции в ФРГ.

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