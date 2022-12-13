В ФРГ заключенный взял в заложники служащих тюрьмы

Заключенный тюрьмы в германском городе Бург (земля Саксония-Анхальт) поздно вечером в понедельник взял в заложники двух служащих учреждения, спустя час его обезвредили. Как сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на власти региона, речь идет о 30-летнем правом экстремисте Штефане Б., который отбывает пожизненное заключение за попытку нападения на синагогу в 2019 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Осужденный был обезврежен другими служащими тюрьмы. Сообщается, что он "получил ранения". Заложники не пострадали. Существенных деталей не приводится.

В декабре 2020 года Штефан Б. был приговорен к пожизненному заключению за попытку нападения на синагогу в городе Галле (земля Саксония). Он был признан виновным в двух убийствах, покушении на убийство 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и в других правонарушениях. Задержать его удалось после того, как он, уходя от погони, врезался в грузовик. Свои действия он снимал на камеру и транслировал в интернете.