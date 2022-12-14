В Испании начали расследование деятельности нескольких энергетических компаний

Национальная комиссия по рынку и конкуренции Испании начала расследование в отношении нескольких энергетических компаний по подозрению в антиконкурентных действиях. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, орган "начал расследование в отношении различных операторов, работающих в испанском энергетическом секторе, на предмет возможной антиконкурентной практики". Так, после получения различных жалоб с 28 ноября по 2 декабря были проведены проверки в штаб-квартирах нескольких компаний.

Национальная комиссия по рынку и конкуренции не уточнила, о каких именно предприятиях идет речь. Газета El Confidencial со ссылкой на источники заверяет, что проверки затронули компании Repsol, Cepsa и BP.