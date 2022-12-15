Группу из 40 человек задержали за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием

Полиция Франции задержала группу из 40 человек, направлявшихся к Елисейским Полям с оружием. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его информации, подозреваемые были задержаны за "ношение запрещенного оружия". "Они, очевидно, хотели подраться на [Елисейских] Полях", - приводит агентство слова источника. Он также сообщил, что некоторые из задержанных известны полиции как члены движения, близкого к ультраправому.

Массовые беспорядки произошли в нескольких городах Франции после полуфинального матча чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором Франция обыграла сборную Марокко со счетом 2:0. Видеокадры стычек с применением пиротехники и различных подручных предметов из Авиньона, Монпелье и Ниццы публикуют пользователи соцсетей. В частности, в Монпелье стычка между агрессивно настроенными болельщиками двух команд произошла еще до окончания матча на площади Комедии, также пользователи соцсетей публикуют кадры с горящими мусорными баками и действиями сотрудников полиции, которые применили слезоточивый газ для разгона толпы.