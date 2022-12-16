Парламент Словакии выразил недоверие правительству

Парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьер-министра Эдуарда Хегера, в стране могут пройти досрочные выборы, сообщает AP, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

78 депутатов из 150 выразили недоверие правительству Хегера при необходимом минимуме в 76 голосов. Несколько партий уже заявили, что они бы предпочли назначение досрочных выборов. Чтобы принять это решение, потребуется парламентское большинство в две трети голосов.

Партия свободы и солидарности покинула коалицию Хегера в сентябре, она обвинила правительство в некомпетентности и запросила голосование о доверии.

Президент Зузана Чапутова теперь должна будет назначить нового премьер-министра. Она может попросить правительство Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.