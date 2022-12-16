Британская казна недополучила $11 млрд из-за сокращения числа налоговых расследований

Поступления в британскую казну снизились в 2021-2022 финансовом году (завершился в марте) на 9 млрд фунтов стерлингов (почти $11 млрд) из-за резкого сокращения количества расследований возможных нарушений в налоговой сфере. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на отчет Государственного аудиторского управления Великобритании (NAO), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) рассмотрело в прошедшем финансовом году 163 таких дела по сравнению с 700-ми в 2019-2020 году. Общая сумма налогов, собранных HMRC в 2021-2022 г.г., составила 731,1 млрд фунтов стерлингов, что на 9 млрд фунтов (около $11 млрд) меньше, чем в предыдущем.

В документе надзорного органа также указывается, что 1350 сотрудников HMRC (около 12%), в обязанности которых входит непосредственная работа по взысканию налогов, были задействованы в реализации госпрограмм по поддержке населения во время пандемии COVID-19. По мнению главы NAO Гарета Дэвиса, их перевод в другие структуры "напрямую повлиял на способность управления заниматься налоговыми расследованиями". Вследствие этого "значительное число людей в конечном счете не уплатят налоги или избегут судебного преследования", добавил он.

Председатель комитета Палаты общин британского парламента по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер считает, что HMRC "должно активизировать работу по обеспечению соблюдения налогового законодательства путем выделения достаточных ресурсов и повышения критериев эффективности работы".