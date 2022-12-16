В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в пятницу в уезде Вранча на востоке Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, подземный толчок зарегистрирован в 01:47 по местному времени. Очаг находился на глубине 28 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются здесь регулярно. Только в декабре здесь было зарегистрировано 13 землетрясений магнитудой от 2 до 4,1. Самое сильное в этом году землетрясение - магнитудой 5,4 - произошло в Румынии 3 ноября.