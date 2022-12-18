Парламент Греции принял госбюджет на 2023 год

Парламент Греции проголосовал в субботу за принятие государственного бюджета страны на 2023 год, предусматривающего рост ВВП на 1,8%. Дебаты и голосование транслировались парламентским телеканалом "Вули", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госбюджет был принят на пленарном заседании голосами только депутатов правящей партии "Новая демократия", которая имеет в 300-местном однопалатном законодательном органе 156 мест. Против были 143 парламентария из всех оппозиционных партий, включая независимых депутатов. Один парламентарий отсутствовал на заседании.

По сообщению Афинского Македонского агентства новостей (АМНА), госбюджет Греции на следующий год предусматривает рост ВВП на 1,8% с 5,6% в 2022 году. В итоге ВВП достигнет €224,134 млрд по сравнению с €210,170 млрд евро в этом году. Прогнозируется, что темпы инфляции увеличатся на 5% в 2023 году с 9,7% в этом году. Потребление в частном секторе вырастет на 1% с 7,2% в 2022 году, а в государственном секторе продемонстрирует падение на 1,5% по сравнению с ростом на 0,2% в 2022 году.

В 2023 году, как ожидается, будут зафиксированы высокие темпы роста частных инвестиций, которые увеличатся на 15,5% с 10% в этом году. В госбюджете прогнозируется увеличение экспорта товаров и услуг на 1% (с 9,7% в этом году), импорта товаров и услуг - на 2,6% (с 10,1%). Как ожидается, безработица снизится до 12,6%, что немного ниже 12,7% в этом году. В то же время госбюджет включает новые меры помощи для домохозяйств и предприятий благодаря сокращению на 3 процентных пункта страховых взносов для примерно 2,2 млн работников в частном секторе и отмене специального взноса солидарности из доходов работников в частном секторе с последующим распространением данной меры на госсектор и пенсионеров.