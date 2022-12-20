В Румынии появится боевая группа НАТО

Парламент Румынии на заседании в понедельник, 19 декабря, решил сформировать на территории страны боевую группу союзников НАТО под руководством Франции. Об этом заявило агентство Agerpres, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«Собравшийся пленум палаты депутатов и сената одобрил в понедельник 309 голосами за и пятью против создание боевой группы союзников на территории Румынии под руководством Франции», — отмечается в публикации.

Формирование НАТО появится в Румынии благодаря президенту страны Клаусу Йоханнису, который обратился с этой инициативой к парламенту. В документе он объяснил, что создание боевой группы увеличит оборонный потенциал Североатлантического союза, укрепит стратегические отношения с Францией и улучшит диалог с Бельгией и Нидерландами.