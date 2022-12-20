Средняя годовая зарплата в странах ЕС составила в 2021 году €33,5 тыс.

Средняя заработная плата в странах Евросоюза составляла в 2021 году €33,5 тыс. в год, при этом самые высокие зарплаты были в Люксембурге, Дании и Ирландии, а самые низкие - в Болгарии, Венгрии и Румынии. Как сообщила во вторник газета Népszava, такие данные содержатся в новом исследовании европейского статистического агентства Евростат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в Люксембурге годовая зарплата в 2021 году составила €72,2 тыс., в Дании - €63,3 тыс., в Ирландии - €50,3 тыс. На уровне выше среднего зарплаты держались в Бельгии, Австрии, Швеции, Германии, Финляндии и Франции.

В остальных государствах сообщества они были ниже средней отметки. Меньше всего получали жители Болгарии (€10,3 тыс. в год), Венгрии (€12,6 тыс.) и Румынии (€13 тыс.). При этом уровень цен и налогов в странах ЕС тоже разный.

"Непсава" отмечает, что при подготовке этого исследования Евростат использовал новую методику подсчета, которая позволила составить более точное представление о сложившейся ситуации. На этот раз при вычислении средних зарплат были учтены работники, занятые неполный рабочий день. Их зарплаты были пересчитаны так, как если бы они трудились 40 часов в неделю.