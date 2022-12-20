Цена газа в Европе подскочила до $1 260 на новостях о взрыве на газопроводе в Чувашии

Цена газа в Европе подскочила почти до $1 260 за 1 тыс. куб. м на новостях о взрыве на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня превышает 5%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1 258 за 1 тыс. куб. м, или €114,325 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии. По данным Государственного комитета республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадал один человек.

Экстренные службы уже ликвидировали факельное горение на газопроводе, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ГУ МЧС по республике.

Магистральный экспортный газопровод Уренгой - Помары - Ужгород построен в 1983 году для поставки природного газа странам Центральной и Западной Европы. На данный момент газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области.