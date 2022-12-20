Ева Кайли признала соучастие своего отца в деле о коррупции

БАКУ/Trend/ - Бывший заместитель Европарламента Ева Кайли сделала частичные признания о том, что просила своего отца Александроса Кайлиса спрятать значительную сумму денег в ее доме. Кайли содержится в женском отделении тюрьмы Харен с 9 декабря и проходит по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре, об этом во вторник сообщила газета France soir.

"Обвиняемая признает, что дала указание своему отцу скрыть деньги", - приводит газета фрагмент из ордера на арест, написанный следственным судьей Мишелем Клезом. Ева Кайли предстанет перед палатой совета 22 декабря.

Источники France soir сообщают, что Александроса Кайлиса задержали в день масштабной антикоррупционной операции, когда он укрывался в Брюссельском отеле Sofitel с чемоданом, полным наличных денег, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вице-президент Европарламента Ева Кайли, которая обвиняла Азербайджан в агрессии против Армении, арестована полицией Бельгии по подозрению в коррупции.

Так, в ноябре этого года Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри. Отмечается, что данная встреча состоялась в коррупционных целях.

Как сообщают источники в Брюсселе, Кайли некоторое время назад также была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте.

Так, 19 ноября 2021 года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в «совершении агрессии против Армении».

Авторы заявления призвали международные организации, в том числе верховного представителя ЕС по внешней политике Жозефа Борреля, использовать все рычаги «для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении».

Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, тесно связанной с «Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию» (ААФЖД) - крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.