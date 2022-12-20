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Цена газа в Европе опустилась ниже $1100 впервые с 17 ноября

Европа Материалы 20 декабря 2022 19:59 (UTC +04:00)
Цена газа в Европе опустилась ниже $1100 впервые с 17 ноября

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Стоимость январских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 7%, ниже €100,21 за 1 MВт•ч, следует из данных торгов Лондонской биржи ICE. В последний раз цена была на таком уровне 17 ноября, передает во вторник Trend со ссылкой на "Коммерсант".

Около 11:40 мск фьючерсы торговались ниже отметки $1100 за 1 тыс. куб. м. Позже снижение замедлилось. По состоянию на 12:50 мск цена на газ в Европе составляла $1148 за 1 тыс. куб. м.

Вчера, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ, который начнет действовать с 15 февраля 2023 года и составит около €180 за 1 MВт•ч, или $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. Однако ограничение не заработает, если разница между котировкой на хабе и ценой СПГ в Европейском регионе не превысит €35 за 1 MВт•ч.

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