Цена газа в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 13 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 11%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $897 за 1 тыс. куб. м, или €81,69 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа снижается сразу по нескольким причинам. Во-первых, температура на этой неделе в большинстве стран Европы выше климатических показателей, что привело к снижению отбора газа из хранилищ.

Кроме того, несмотря на рекордные темпы отбора прошлой недели, уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа остается очень высоким для этого периода времени. Сейчас они заполнены на 83,02% (на 10,51 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 89,85 млрд куб. м газа.