Умер экс-глава МИД Италии Франко Фраттини

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила в субботу газета Corriere della Sera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Фраттини, который с января этого года был председателем Госсовета Италии, болел в течение некоторого времени. Он умер в клинике Джемелли в Риме, куда был госпитализирован ранее.

Фраттини был главой МИД Италии в правительстве Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год. Кроме того, он занимал должность председателя Госсовета и министерские посты в кабмине Ламберто Дини (1995-1996 годы).

С 2004 по 2008 год Фраттини был еврокомиссаром и заместителем председателя Еврокомиссии.